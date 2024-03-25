2024數字經濟峰會｜全方位探討智慧城市發展　成就可持續未來

智慧城市是世界發展的大方向，而尖端科技和創新應用就扮演相當重要的角色。「2024數字經濟峰會」將以探討智慧城市發展為主題，屆時將邀請來自世界各地的思想領袖、行業專家和政策制定者親臨峰會，研究創新科技如何改變各行各業的發展，由商業層面到社區發展，總有一個範疇與你相關。想了解專家如何預視未來趨勢，記得4月12至13日報名參加峰會，《香港01》讀者可使用獨家專享優惠碼「hk01xdes24」報名參加峰會！或者留意香港01的現場直播！



發展智慧城市 創科必不可少

科技是推動社會發展的重點，例如近年非常熱門的Web3.0、人工智能和智能生活等等，均是發展智慧城市不可或缺的元素。今年財政預算案，政府更宣布為配合發展智慧城市，數字化經濟發展委員會將就四大範疇進行深入研究，包括探索推動數字經濟發展所需的數碼基建、便捷安全的跨境數據流動、企業數碼轉型，以及人力資源配套，相信香港在可預見的將來會向智慧城市邁進一大步。

由香港特區政府和數碼港主辦的「2024數字經濟峰會」，以「智創無限 成就可持續未來」為主題，會議從可持續性、連通性和韌性等⻆度，深入探討智慧城市的變革力量，並探索尖端科技和創新應用如何重塑城市面貌和現代數字經濟。

企業善用科技以獲最大利益

企業是近年創科高速發展的受益者，擁有更先進的科技自然能提供更優質的業務。然而，想要在下一波創科潮獲得最大利益，企業就必須先做好準備工作。將於4月12日舉行的智慧經濟與商業創新論壇《數字經濟：引領創新開創未來》將邀請行業領袖分享己見，Lalamove首席運營官盧家培（Paul）便是其中一位嘉賓。

Paul形容Lalamove是一家「科技原生」和「數碼原生」的企業，其所有發展均建立在強大、穩定及安全的科技實力。在論壇前夕，他就先向中小企和規模化企業分享發展心得：「中小企可嘗試透過科技減輕負擔，集中資源發展業務；規模化企業則應該放眼海外，拓展全球市場，因為全球化過程中必定挑戰與機會共存。」

Paul認為中小企可嘗試透過科技減輕負擔，集中資源發展業務，而規模化企業則應該放眼海外，拓展全球市場。

以數位科技改變日常體驗

普羅大眾的衣、食、住、行都深受科技影響，例如網購、外賣平台、共享單車等等。當創科發展延伸至社會層面，定必會再為大家的日常生活帶來重大改變，而4月13日的生活與共融論壇《共融科技：賦予生活力量，強化社區發展》便會邀請行業領袖探討相關議題。

其中一位講者、M+董事局主席陳智思將分享創科如何強化香港旅遊業，他指出，香港和東亞地區是最早使用數位工具進行設計工作的地方，而在設計領域中，數字技術不單是專業人士的興趣，更是他們的重要工具。「M+博物館正是透過數位平台、社群媒體和資訊科技，來共享知識、進行研究和展示展覽。」他表示M+博物館致力於透過數位技術改變參觀者體驗和連接社區的發展，藉此強化香港旅遊業。

陳主席透露M+博物館致力於透過數位技術改變參觀者體驗和連接社區的發展。

今年香港01將會現場直播數場研討會，如果未能抽空出席活動，就記得密切留意香港01 Facebook page！

「2024 數字經濟峰會」詳情

日期：4月12至13日

時間：09:00至18:00

地點：香港會議展覽中心會議廳及演講廳1-2

報名網站：https://www.digitaleconomysummit.hk/tc/registration

《香港01》讀者可使用獨家專享優惠碼「hk01xdes24」報名參加峰會。

（資料及相片由客戶提供）