許正宇與快樂蜂創辧人品嚐炸雞　席間討論香港對海外企業家吸引力

「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇周三﹙27日﹚舉行。今天，財經事務及庫務局局長許正宇歡迎專程來港參加「裕澤香江」家辦論壇的Jollibee Foods Corporation 主席兼創辦人陳覺中。兩人在將軍澳Jollibee快樂蜂餐廳享受了愉快的茶聚，並一同品嚐了滋味的炸雞美食。

陳覺中於1975年創立Jollibee集團，並迅速將其發展成為全球最大的快餐連鎖餐廳之一。於聚會上，許正宇讚揚陳博士的傑出成就，尤其注意到Jollibee快樂蜂近年在港積極擴展分店網絡，亦以香港為基地，在本地和內地迅速拓展除Jollibee以外的其他品牌餐廳，體現陳覺中對香港市場未來發展的信心。

席間，兩人還討論了香港對海外企業家和家族辦公室的吸引力。他們均認為香港的戰略地理位置、友善的營商環境、國際金融中心的領導地位、低稅率和簡單稅制、以及資本市場的流動性和創造力，均令香港成為企業家尋求擴展全球業務的理想地點。

陳覺中將於後天出席「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇，去年他亦是首屆論壇的賓客。今年「裕澤香江」載譽歸來，他更將擔任演講嘉賓，在探討家族辦公室發展的「創富跨世代經驗分享」主題討論上作分享。許正宇熱切期待陳博士在論壇上分享更多他創業成功之路，以及他對家族傳承的獨到見解。