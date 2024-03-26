鴻福堂轉蝕近3500萬不派息　預警今年營商環境持續嚴峻

鴻福堂 （01446） 去年轉蝕3,460萬元，前年賺530萬元。去年每股虧損5.28仙，不建議派付股息。

集團去年收益6.73億元，按年減少2%；毛利3.93億元，減少3%，而毛利率則下跌0.6個百分點至58.5%。

期內錄虧損，主要因為員工成本、水電費及租金開支上漲，導致經營開支上升。財務費用亦隨著加息而上升。此外，本集團於2022年因疫情紓困措施收到的政府補助及資助（包括來自保就業計劃及持牌食物界別的資助），於回顧年度再無發放。

鴻福堂稱營商環境將持續嚴峻

鴻福堂指出，儘管新型冠狀病毒疫情相關限制經已取消，並於2023年年初恢復通關，但原先預期的經濟復甦受到多種市場憂慮因素阻礙，如利率高企、全球各地股市及樓市受壓以及貿易不景氣等。在香港，市民消費意欲低迷，加上越來越多香港市民選擇前往鄰近中國內地城市消費，進一步對零售市道造成打擊。

預期今年市況，鴻福堂稱營商環境將持續嚴峻。除利率高企及地緣政治緊張局勢外，其他情況如通脹壓力以及大量香港市民繼續前往中國內地或海外購物消閒，均對香港經濟造成沉重壓力，因而令零售商面對艱巨挑戰。此外，當局即將於4月及8月分別執行有關塑膠產品的條例草案以及都市固體廢物收費計劃，將加重各行業成本壓力。在中國內地方面，由於消費者及企業信心持續疲弱，預期經濟復甦仍受限。

鴻福堂目標於今年開設約兩間分店，並關閉數間表現較為欠佳的分店。