日清食品按年多賺5.6%　末期息15.82仙

日清食品（1475）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔溢利為3.3億元，按年增加5.6%，末期息15.82仙。



年內收入減少5.8%至38.33億元，毛利持平為13.03億元，毛利率則提高2個百分點至34%。公司指出毛利率增加因在2022年，於香港及內地實施價格調整，以抵銷生產成本飆升，及原材料成本緩和。

日清指出去年疫情緩解後市民偏好外出用膳，及國際與跨境外遊人數加劇影響，超級市場及百貨公司內和級市場的零售業銷售額，按年下跌7.1%，又指出下半年香港居民每月前往深圳的跨境選客人次由7月的450萬人次，至12月時為600萬人次。另一方面雖然入境旅客數目高於預期，卻仍較疫情前水平低，約為2019年入境旅客數目的60%。作為香港即食麵及冷凍食品市場領導者，日清亦受到日用品消費低迷影響。

公司指出展望未來各地區的長期業務發展持審慎樂觀態度，並繼續管控成本及改善營運效率，又指出高端化及多元化策略是在市場波動中實現增長的關鍵。同時在未來數年在香港及內地致力追求收入及收益持續增長，並利用不斷提升的品牌認受性開拓更多業務領域。