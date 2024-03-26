恒生李秀怡稱不會單因抵押品跌價call loan　推中小企融資基金

恒生銀行（0011）宣布，推出330億元中小企Power Up融資基金，以支持香港中小企推動業務增長、跨境發展，及邁向可持續發展的融資需要。恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡表示，息口高企令客戶貸款及投資審慎，預計當利息不會進一步增加或者美國聯儲局或啟動減息，對於貸款需求會有所幫助，也能夠提振投資信心。而撤辣後樓市活躍一點，也有助貸款需求。



減息有助貸款需求

對於市傳call loan（提早要求還款）情況最嚴重的為恒生，李秀怡表示，若果現有貸款客戶遇到困難，會為有需要客戶提供部分本金還款等彈性的還款選項。對於仍在經營生意的客戶，不會單純因為抵押品價格下跌而call loan，還會審視客戶信用及其整體營運等。樓市疲弱令抵押品價格有所調整，但從來沒有因此單一原因而call loan。

李秀怡又表示，目前中小企貸款壞賬率仍處於低位，沒有特別上升情況。對於在目前環境下的風險管理措施，包括會審視客戶過往交易紀錄等。

壞賬率沒有特別上升

她表示，恒生作為本港最大本地銀行，服務本港近四分之一中小企，當中逾半客戶更與恒生建立了超過10年的合作關係，也配合中小企成長，超過6成新客戶為初創企業。恒生的中小企Power Up融資基金由多樣化貸款方案組合而成，包括中小企融資擔保計劃下的8成及9成信貸擔保產品、創科貸款、貿易貸款、循環貸款、綠色貸款及社會責任貸款等。

為配合新融資基金內不同貸款方案，恒生也推出一系列配套服務，並配以數碼渠道的優化。於本月11日已推出中小企貸款專線，由專人接聽。同時，為香港首家銀行為商業客戶提供全程數碼化貸款流程，網上平台結合電子身份認證和電子簽署。

恒生銀行並主動為約8,000名現有中小企客戶提供預先批核貸款，無須資產作抵押品及提供財務報表，可最快5日內將貸款額入賬。其他中小企可於網上平台申請貸款，最快10秒即可獲悉原則性批核結果。