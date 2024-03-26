大家樂羅德承︰十年前已籌備接班　疫情過後交棒免「兵荒馬亂」

大家樂﹙0341﹚ 執行董事兼首席執行官羅德承將於4月1日起交棒予現任行政總裁（香港）梁可婷，轉任集團執行董事。

今次安排，為首度由羅氏家族以外的「外人」掌舵大家樂，將過去55年家族直接管理，轉變為專業可持續的管理模式。羅德承表示，早在十年前已開始籌備接班人計劃，認為梁可婷加入大家樂集團後見到她能力出眾，是合適的接班人選，只是他不想在疫情時交棒，「冇理由係兵荒馬亂時交俾佢，當然自己頂埋先，嗰幾年的業績都唔慌靚」。

問及之後會否再交棒予羅氏家人，羅德承指，太過長遠，未有考慮，會放手下一代自由打拼，往後都會由專業管理人接任。

問及之後會否再交棒予羅氏家人，羅德承指，太過長遠，未有考慮。

料年底內地門店增至200間

大家樂行政總裁 (中國 ) 楊斌表示，今年內地的大家樂門店目標增至200間，料於3年內增加280間分店。集團管理層又指，目前在內地經營「大家樂」品牌，旗下其他品牌例如一粥麵和米線陣暫時沒有計劃在內地發展。

垃圾徵費將於4月1日開始試行，大家樂的金鐘海富中心分店在「先行先試」計劃內。集團管理層表示，目前仍在試行階段，但亦出現問題，例如指定垃圾袋規格不符合餐廳垃圾桶，變相要先用普通垃圾袋裝，之後再分裝至指定垃圾袋，集團會與政府進一步溝通。