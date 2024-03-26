本港女高管不足兩成　《女性職場指數》料董事會性別平等需70年

《女性職場指數》Women Workplace Index（WWi ）今日（26日）在港推出，WWi為首創追蹤職場女性在各機構的代表性及認受性的一個認證制度，並提供公開資料庫，將包含逾250間不同行業的上市公司及跨國公司女性職員情況。首批約50間公司的資料，將於5月登陸網站，其餘公司將於今年9月公佈並發佈報告。



創辦人袁淑琴曾於瑞銀、瑞信等投資銀行任職十餘年，其表示，香港女性管理層在公司管理層佔比僅不足20%，低於歐美國家，照當前速度，香港可能還需要70年才能實現上市公司董事會性別平等，她認為女性不應該需要為了事業或教育，而改變她們對家庭及家庭價值觀的訴求，反而職場體制及氛圍，應該迎合女性價值觀。



港需70年才能實現公司董事會性別平等

袁淑琴指出，當前全球約有400億女性人口，佔全球49.75%的人口比例，但是較之於歐美國家女性管理層近30%的佔比，香港女性在管理層的佔比僅不足20%，遠低於女性人口比例，依照當前速度，香港可能還需要70年，才能實現上市公司董事會性別平等。

袁淑琴表示，依照當前速度，香港可能還需要70年才能實現上市公司董事會性別平等。（蘇煒然攝）

生育低下人口老化 籲僱主改僅利女性兼顧工作生活

此外，她認為女性通過「不再生育」的方式，發起了對於人類可持續發展的調整與「革命」，香港去年出生率僅0.8，意味著一位女性生產不足一個小朋友；內地出生率也只有1.2，且一大部分的出生嬰兒來自農村地區，城市出生率仍不足，且台灣、澳門、新加坡也只不足1.2，甚至低於英、法、德等西方國家。

另一邊廂，亞洲人口老齡化速度最為嚴重，擁有全球60%的老年人口，約有6.3億名60歲以上人口，依據袁淑琴介紹，到2038年，香港將有三分之一的人口年齡在65歲及以上。

因此她認為，問題的根源在於當前職場環境，不利於女性兼顧家庭和工作。除非情況得到改變，否則亞洲社會和價值觀將無法持續。WWi 呼籲各僱主採取緊急行動，認識並負起僱主在這方面的社會責任。

本港出生率持續下跌，平均一名女性生育不足一名嬰兒。（資料圖片)

僱主自行披露 不希望以此進行排名或競爭

袁淑琴指出，將通過統計、衡量和披露展示公司政策運營（包括性騷擾、反歧視、產假等）、人員文化（包括工作場所多樣性、女性領導力等）以及供應鏈等。袁淑琴稱，將通過一份網上問卷，給予僱主公司填寫進行收集衡量，涵蓋16個主題、40多個指標，但不希望以此進行排名或競爭。

面對如何確保信息真實性的問題，她回應《香港01》稱，並沒有聘請專業團隊實時監控，但提供信息的公司會通過網上問卷的簽名確保真實性，並可以實時更新最新信息，至少需要1年完成1次信息更新，由於公司名單中不乏上市公司，完成此類披露不算困難。

中電（0002）人力資源總監陳尹碧琪稱，作為《女性職場指數》的創始成員之一，希望在社區多建立多元共融的職場環境 ,令女生和男生一樣,能發揮所長。