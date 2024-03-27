大唐發電 (0991) 股價回調　惟反彈動力未被破壞續看好｜彭偉新

內地製造業PMI維持在增長勢頭，尤其是內地整體經濟增長預期會在短期內逐步見底，相信內地對電力需求會逐步回升，有利電力股的整體前景。其中，大唐發電相信可以受惠內地經濟回穩所帶來的電力需求增長，集團上日公佈2023年全年業績，轉賺14.39億元人民幣，而之前一年錄得3.27億的虧損，盈利回升主要是受惠去年整體煤價回落，令到整體成本返回合理水平。市場預期大唐發電2024年全年的營業額可以達到1,337億元人民幣，預期增長幅度可以達到9.2%，至於每股盈利可以達到0.20元人民幣，按年上升1.7倍，帶動集團的預測市盈率達到6.2倍，而市賬率則為 0.32 倍，整體估值仍然屬於較低水平，加上以現價計算，集團的股價對營收比率為 0.19 倍，整體估值非常低。

大唐發電於周二以 1.39 港元收市，全日上升 0.03 港元或 2.21%。集團過去5年的平均Beta值為 0.65，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.7 港元，而最低位則曾見 1.06港元，股價於過去52周累計上升 0.74%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 30.66%，以現價 1.39 港元計，大唐發電的股價較 50 天線高出 9.54%，另外，現價亦較 200 天線高出 9.45%，走勢上未有出現過份偏弱的狀況,因此，股價仍然有進一步造好的機會。

大唐發電(991.HK)的機構投資者持股比率為4.44%，並於2023年11月1日至2024年3月25日期間的股價共錄得16.81%的升幅(見圖1)，期間，共錄得0.6 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的-0.25 億港元，而散戶則佔當中的0.85 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.54%；而最低則跌至-18.76%，而到3月25日當日則為14.32%，整體資金動力已經回覆至較強的情況，亦有望股價作進一步的反彈。

大唐發電股價於去年5月曾升上最位1.70港元見頂後便持續回落，主要是市場擔心內地經濟增長會進一步的收縮，令到股價在去年10月時跌至最低位見1.06港元後作出反彈，不過，股價在反彈至38.2%反彈目標位1.31港元時先行回落，更一度再跌返之前低位見1.09港元後，便再度反彈，股價在逐步回升下，曾升抵1.46港元，剛好收復了整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標後再度回落，不過，經過上日曾作出回調，但未有篟守保歷加通道中軸，以及未有失守之前的38.2%反彈目標水平，因此，只當股價作短期回調，由於整體經濟開始有復甦的跡象，相信股價可以繼續向好，並以整個跌浪的起步位作為反彈目標。投資者可以在1.40港元水平買入，上望1.68港元，至於股價若向下跌穿保歷加通道底部1.25港元水平的話，則要先行沽出止蝕。

圖1：大唐發電(#00991)於去年11月1日至今年3月25日期間的資金流狀況

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