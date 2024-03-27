友邦續跌3%　蒙牛瀉1成　港股全日跌225點成交1156億元

美國股市再度低收，道指更連跌第3個交易日，收市報39282點，跌31點，納指及標普指數均低收，分別跌0.42%及0.28%。亞太區股市方面，日股於今日（27日）早段升逾百點，韓股及澳洲股市均上揚。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.5%，紐約期金價格則變動不大。匯市方面，美元兌日圓輕微回落，兌歐元及英鎊則輕微上揚。



【16:28】

港股低收，全日跌逾200點，當中蒙牛（2319）瀉近1成。

恒指收市報16392點，跌225點，國指跌97點，報5728點，科指跌78點，報3393點，成交額為1,156億元。

除蒙牛外消費股今日普遍向下，康師傅（0322）跌1.1%，潤啤（0291）跌1.3%，青島啤（0168）跌0.8%，海底撈（6862）跌0.9%。

汽車股同樣低收，理想汽車（2015）跌3.5%，蔚來（9866）跌5.8%，小鵬（9868）跌6.3%，零跑（9863）跌8.3%，比亞迪（1211）跌6.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.1%，美團（3690）跌2.5%，小米（1810）跌3.5%，京東（9618）跌2.4%，騰訊（0700）則逆市上揚，升0.9%，收市報302元。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.1%，友邦（1299）跌3.1%，港交所（0388）跌1.8%。

內房股表現疲弱，龍湖（0960）跌1.6%，中海外（0688）跌3.1%，潤地（1109）跌1%，碧桂園（2007）跌7.7%。

【15:12】

內地股市低收，上證收市報2993點，跌38點，深成收市報9222點，跌226點，滬深300指數收市報3502點，跌40點，創業板指數收市報1789點，跌51點。

港股最新報16416點，跌201點。

【13:27】

港股跌幅於午後擴大，恒指最新報16458點，跌160點，國指跌72點，報5753點，科指跌65點，報3406點。

碧桂園服務（6098）已於中午時公布全年業績，並宣布派發特別息，惟股價仍向下，最新報5.36元，跌2.9%。

【12:14】

港股半日跌105點，險守16500點，成交額606億元。

恒指中午收市報16512點，跌105點，國指跌52點，報5773點，科指跌57點，報3413點。

百度（9888）據報尚未與蘋果就人工智能合作達成協議，半日跌4.9%，報99.3元。美團（3690）跌1.6%，小米（1810）跌2.6%，騰訊（0700）則逆市上揚兼收復300元大關，最新報306元，升2.2%，京東（9618）跌2.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌3.1%，蔚來（9866）跌4.9%，小鵬（9868）跌5.3%，比亞迪（1211）跌3.9%，吉利（0175）升0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.1%，潤啤（0291）平收，蒙牛（2319）瀉7.7%，康師傅（0322）跌1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，友邦（1299）中午收市報53元，跌2.3%，港交所（0388）跌1.2%。

【11:31】

萬國數據（9698）曾低見5.38元，最新報5.7元，瀉26%，成交額8,980萬元。

恒指最新報16508點，跌110點。

【10:11】

港股跌幅收窄，恒指最新報16552點，跌65點，國指跌39點，報5786點，科指跌39點，報3432點。

申洲（2313）逆市飆9.7%，華潤萬象（1209）升5.7%，領展（0823）升2.2%。

蒙牛（2319）跌幅擴至8%，中信股份（0267）跌5.3%，百度（9888）跌4.6%，舜宇（2382）跌3.6%。

【09:44】

港股跌幅擴大至近200點，恒指最新報16423點，跌194點，國指跌84點，報5740點，科指跌62點，報3408點。

蒙牛（2319）跌6.1%，萬洲（0288）跌2.9%，百度（9888）跌2.8%，比亞迪（1211）及美團（3690）均跌2%。

【09:25】

恒指最新報16530點，低開87點，國指最新報5783點，低開41點，科指最新報3437點，低開33點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.9%，最新報69.7元，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）低開2%，小米（1810）高開0.9%，京東（9618）低開1.6%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開2%，零跑（9863）高開0.2%，理想（2015）低開1.2%。

消費股方面，蒙牛（2319）低開6.1%，青島啤（0168）高開不足0.1%，海底撈（6862）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%，友邦（1299）低開不足0.1%，港交所（0388）低開0.2%。