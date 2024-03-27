滙豐向本港零售客戶推代幣化黃金　全球有關資產已超10億美元

滙豐宣布，於香港推出可於HSBC HK App及網上理財交易的「滙豐黃金代幣」(HSBC Gold Token)，標誌該行首次將其私人分布式分類帳技術應用於零售投資產品代幣化。

滙豐稱，黃金代幣透過滙豐領先的數碼資產平台HSBC Orion支援運作，該行在數碼資產及資產代幣化方面一直走在市場尖端，早前透過HSBC Orion於香港及盧森堡推出數碼債券，並在倫敦為機構投資者將實物黃金代幣化。滙豐黃金代幣是透過滙豐數碼資產平台推出的一系列的代幣化零售產品中首先登場的項目。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如表示，很高興滙豐黃金代幣能成為首個獲香港證監會認可、透過HSBC Orion以分布式分類帳技術為基礎的零售產品。「我們注意到市場對數碼資產的需求日益增加，投資者對投資黃金亦已相當熟悉，所以新推出的滙豐黃金代幣正好為他們提供親身投資數碼資產的機會。」

資產代幣化已成為金融業界的新趨勢。業界的數據顯示， 2023 年至今全球代幣化黃金資產的總值已超過10億美元。

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）指出：「資產代幣化令投資者能更方便、更便宜及更廣泛地接觸到不同的現實世界資產和金融資產，以滙豐黃金代幣為例，就是存於滙豐金庫的金條。數碼資產投資是財富管理當中發展迅速的領域，我們亦正努力朝這方向發展，為更多客戶帶來更多投資機會。」