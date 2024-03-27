耶倫學生｜太盟單偉建評內房　籲撤限購及限跌令　讓市場自我調節

內房問題拖累中國經濟，太盟投資集團（PAG）執行董事長單偉建撰文分享其對內房的看法，直言中國房地產不存在供應嚴重過剩情況，但房市的興衰，關乎千家萬戶的利益，房市低迷是經濟增速復常的中梗阻，因此政策需要進一步鬆綁以釋放潛在的需求。

救市政策 無根本解決需求不足

單偉建是柏克萊加州大學經濟學博士，博士導師是美聯儲局前主席耶倫。他指出，從去年以來，中央和地方都出台了不少救房市的政策和措施，產生了一定的作用，但仍然不夠，沒有從根本上解決需求不足這一主要矛盾。這是因為許多現行政策仍然限制和壓抑需求。

他解釋，在房地產市場過熱時，限購目的是降溫，市場過冷時，依舊存在的限購政策等於雪上加霜，各地雖已有不同程度的鬆綁，目前是時候全面取消了。單偉建以香港為例，去年，香港房市陷入低迷，極度滯銷。今年二月底，港府宣佈「撤辣」，即取消所有「辣招」，取得立竿見影的效果，交易量強烈反彈，一掃房市陰霾。

單偉建有「中國私募之王」之稱，多年來以外資身份，投資中國及東南亞市場。（資料圖片）

籲取消限購及限跌令

他認為，中國對於房產的潛在需求是巨大的。中國人從來都視房產為財富積累的首選資產類別，因此房產佔家庭財富的比重高達59%。根據央行統計，城鎮居民住房自有率逾90%，可能超過世界上任何國家（美國自有率為66%，日本為62%）。與此同時，中國人的強大購買力在過去兩年惠及全球大都會的房市，在東京、倫敦、紐約、洛杉磯等城市，中國人都是最大的外國房產買家。而國人唯獨在自己的國家不能隨處買房，結果肥水流入外人田。中國市場廣大，有能力購房的人為何不能在各地擁有房產呢？取消異地購房的限制，不但可提高需求，還有助於人口流動，減輕就業壓力。

單偉建又認為，應該把以長期持有為目的的購房行為與短期的「炒作」區別開來。這也不難，各地已有不同的短期限售規定。其實國際上更行之有效的做法是用額外稅收來提高短期交易的成本，從而使投機行為得不償失。

新房售價「限跌令」也是房市穩定的障礙。房價下跌當然對周邊的房主造成心理壓力，也產生負面財富效應。但人為使售價高於市值，導致有價無市，猶如掩耳盜鈴，起不到實際作用，而且還延長了痛苦。長痛不如短痛。取消限跌令，降價促銷，加速清除庫存，才能儘快扭轉房市，重啟穩步升值的希望。

單偉建補充，中國的房市不存在供應嚴重過剩的問題，但尚未轉危為安，原因是需求和價格仍然受到政策抑制，阻斷了市場建立新平衡點的機制。在房市過熱的時候，宏觀調控是必要的，以防患於未然。現在政策目的已經達到，需要防範的則是矯枉過正，而過猶不及。目前，應該考慮立即全面鬆綁，恢復市場自我調節的功能，以避免因供需兩端都過度修正而導致長期的復蘇乏力。這樣才能快速穩定市場，恢復這個支柱產業的作用，並使民眾找回對房產價值的信心和消費的意願，從而推動經濟增長。