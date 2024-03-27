HKTVmall王維基︰今年將投放資源至市場推廣　力谷生意

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）去年純利錄得4,532.1萬元，按年跌78.6%，原料2026年取得120億元的訂單總商品交易額（GMV）的目標更可能需要延遲。集團創辦人、副主席兼集團行政總裁王維基稱：「目標一定會達到，只係時間問題」。



王維基表示，對未來一、兩年經營保持審慎策略。（資料圖片）

王維基在業績會上表示，由於本港經濟復甦緩慢，外部仍有很多不確定因素，料2026年GMV目標需要再多數年才能達成，但他強調，HKTVmall在本港網購市場仍有增長空間。

被問及港人北上消費是否拖累生意，王維基指，並未見到太大影響，HKTVmall主要客群是中產人士，近年受到人口解構改變所影響，但集團在整體零售市道下滑的情況下，生意仍保持穩定。

他又指，對未來一、兩年經營保持審慎策略，今年主要投放資源至市場營運及廣告，務求令海外、本港消費者認識HKTVmall。

行政總裁（香港）兼執行董事周慧晶表示，今年在市場推廣開支預計佔已完成訂單總商品交易額的百分比由2.7%上升到2.8%至3%，另外雖然料「街市即日餸」未來一兩年虧損會持續擴大，但認為必須將生意量做大，才能降低成本，轉虧為盈。