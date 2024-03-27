金管局李達志︰樂見轉數快應用場景不斷擴大　續探索更多發展空間

金管局副總裁李達志在《匯思》表示，自轉數快推出以來，登記數字平均每年增長46%，從2018年底的200萬多增加至去年底的1360萬，差不多是本港人口的兩倍。手機號碼是最受歡迎的選項，現時大約有440萬個電話號碼綁定超過790萬個賬戶，一個電話平均綁定了約兩個不同銀行戶口或電子錢包。事實上，一個手機號碼綁定超過5個賬戶或以上的用戶亦有18多萬個，相信是方便調撥自己不同賬戶之間的資金。此外，使用電郵地址及轉數快識別碼登記的賬戶分別有超過200萬和250萬個。

目前，港人衣食住行各個範疇亦與轉數快息息相關，每日處理過百萬宗即時交易。李達志稱，樂見轉數快的應用場景在過去5年不斷擴大，由最初超過九成用於個人對個人轉賬，逐步擴展至有五成用於增值電子錢包、繳付賬單、零售商戶及企業支付，當中亦包括很多中小企及商戶透過利用轉數快收款，以提升營運效率及減省行政工作。這些發展帶動轉數快交易量及金額一直穩步上升，推出5年多以來每年仍然錄得雙位數字增長。轉數快在2023年達到了平均每天125萬筆交易，自2019年首次全年營運起平均每年增長64%；港元交易額平均每日達90億元，年均增長38%。

李達志指出，金管局一直與人民銀行數字貨幣研究所推進數字人民幣在香港的跨境試點測試，繼今年初與多家運營機構及香港本地銀行完成演練後，預計數字人民幣將在香港進一步擴大試點範圍，屆時更多香港市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並透過轉數快為其數字人民幣錢包增值，以便利需要在內地生活或消費的香港居民在內地支付；內地遊客也可以在港使用數幣錢包消費，為粵港澳大灣區「一小時生活圈」提供支付配套。

他表示，轉數快由最初旨在打通銀行和電子錢包之間的轉賬，到今天已經融入日常生活中多個支付環節，甚至衝出香港。過去5年，轉數快能夠得到廣泛應用，有賴於業界積極支持，與共同努力擴闊應用場景，並致力提升系統功能。金融科技發展一日千里，未來會繼續因應市場變化及需要，探索更多發展空間及機遇。希望扎根在這個良好基礎上，轉數快未來可以轉得更快更遠。