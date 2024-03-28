杜拜酋長侄兒5億美元開家辦　開幕禮突延期　消息指有緊急事關注

本港近年力谷家族辦公室，但遇上壞消息。中東杜拜王室成員Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum原定在港開設一家管理高達5億美元（約39億港元）的家族辦公室，並於今日﹙28日﹚舉行辦事處開幕發布會。

惟有關方面昨晚突然宣布煞停活動，正式開幕日將會延期。消息來源指，杜拜有緊急事務需要他的關注。有關聲明補充，正式開幕的新日期將在適當的時候公布，並希望公眾能夠理解這次不幸的延期。

中東杜拜王室成員Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum﹙左二﹚原定在港開設一家管理高達5億美元家辦。﹙顧慧宇攝﹚

阿聯酋領事館確認「sheikh」尊稱

本地傳媒《南華早報》稍早前已報道了上述家族辦公室延期的消息。外界普遍形容Al Maktoum為杜拜酋長（杜拜統治者）穆罕默德·本·拉希德的親姪，亦稱他為杜拜王子，惟近日有聲音質疑Al Maktoum的身份及資金來源，《南華早報》引述兩名了解王室的人士透露，Al Maktoum來自執政家族的「遠支」。

報道另向阿聯酋領事館查詢，獲回覆稱Al Maktoum「來自統治家族」，確認為「sheikh」（阿聯酋王室男性成員的尊稱）。與此同時，Al Maktoum向《南華早報》稱，財富來源是來自己的（own initiatives）。

Al Maktoum早前接受外電訪問時指出，香港是其第一個海外前哨基地，該家族辦公室已開始與潛在目標公司進行談判。據《香港01》了解到，Al Maktoum成立家族辦公室，有意投資香港初創及建築公司，也希望透過香港平台，投資於內地新能源市場。

圖為「裕澤香江」高峰論壇上「慈善及財富傳承」主題討論環節的主持人和演講嘉賓（左起）︰滙豐環球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧、東潤公益基金會創始人及理事長孔東梅、香港賽馬會公益慈善研究院總監梁卓偉博士、杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum殿下、和比爾及梅琳達 ·

昨出席「裕澤香江」家辦論壇

「裕澤香江」家辦論壇於昨天舉行，Al Maktoum受邀在論壇發表演講，大會新聞稿亦形容他為杜拜統治家族成員 ，以「殿下」尊稱。

另外，恒生大學昨日亦與Al Maktoum 私人辦公室簽署合作備忘錄。恒大指出，合作範疇涵蓋學生交流、獎學金、贊助等，王子私人辦公室會協助恒生大學物色與可持續發展相關的捐獻和贊助，讓中心優化未來的可持續研究及發展。雙方還將探討與可持續發展教育相關的計劃和項目，包括研究、培訓和諮詢專案。