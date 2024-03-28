家族辦公室｜鄭志剛︰在港建家辦　可面向整個中國財富管理的未來

「裕澤香江」高峰論壇昨日﹙27日﹚舉行，共400名家族企業代表及財富管理人出席。於「經典品牌與傳承」討論環節中，講者包括財富傳承學院主席鄭志剛、國際時裝品牌ZEGNA家族代表Angelo Zegna、名錶品牌蕭邦家族代表薛佛樂、持有Chanel等品牌的Wertheimer家族代表David Wertheimer。

鄭志剛表示，香港擁有跨3至4代家族企業財富管理經驗，過去幾十年內培養豐富經驗的財富管理人才。事實上，香港有將近6萬名財富管理從業者，在資產管理方面，擁有逾2萬億元的管理資產規模，是國際家族辦公室的理想落戶地。

鄭志剛又稱，香港擁有強大優勢，是進入大灣區龐大市場的橋樑。在香港建立家族辦公室代表在未來5至15年內，將可面向整個中國財富管理的未來。「你不希望只關注中國一兩年，你要有一個更長遠的視野，你必須現在建立一個平台、一條通道、一條路來進入中國。」

他又指，香港是中西文化交滙的地方，也是世界上最多元化、包容度最高、最寬容的城市。，香港不受限於傳統的財富管理，同時擁有多元的投資種類，包影響力投資（Impact Investment) ， 慈善事業，以及文化藝術投資等。「香港是全球第二大藝術品拍賣市場，各地的資金、藝術和奢侈品，都匯聚於此。」

鄭志剛並透露香港國際機場正在興建藝術品存儲設施。