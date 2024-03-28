多家內銀「反向討薪」 　招行兩年向員工追索逾1億元人民幣

綜合內媒報道，目前已有三間上市銀行於年報披露年度員工薪酬追索扣回數據，包括招商銀行(3968)、天津銀行(1578) 和威海銀行(9677) 。



今年再度向4415名員工追索4329萬元人民幣

招商銀行已是第二年公布「反向討薪」數據，兩年共追回逾1億元人民幣(下同)績效薪酬。相關年報顯示，2023年該行累計向4,415名員工追索扣回績效薪酬總金額4,329萬元。至於2022年，該行累計向2,876名員工追回5,824萬元。

至於天津銀行，近期則首次披露向員工「追薪」的具體數據，2023年度共追索扣回174萬元。

另外，威海銀行年報提及，根據風險損失責任確定追索扣回績效薪酬，並有權全部追回或止付延期部分，離職人員和退休人員也不例外。根據業務風險情況，2023年度威海銀行績效薪酬追索扣回27.28萬元。

天津銀行及威海銀行也「反向討薪」

究竟什麼條件可以觸發「逆向討薪」？據業內人士向內媒透露，在一定情形下，銀行保險機構高管及關鍵崗位人員薪酬可被追回，例如銀行保險機構發生財務報表重述等情形，導致績效薪酬所依據的財務信息發生較大調整的。同時，績效考核結果存在弄虛作假；違反薪酬管理程序擅自發放績效薪酬或擅自增加薪酬激勵項目的，或者是其他違規或基於錯誤信息發放薪酬等。

有一些深圳金融業內分析認為，此次招行向相關人員追索扣回績效薪酬的背後，可能存在兩個主要因素，包括管理人員業績不達標或有瀆職行為。