昔恒馳大賣廣告　今天津廠房暫停產　恒大汽車去年蝕120億人幣

恒大汽車(0708)公布，截至去年底止，全年股東應佔虧損119.34億元(人民幣．下同)，每股虧損110.056分，不派末期息；2022年同期股東應佔虧損276.6億元。

期內，持續經營業務收入13.4億元，按年漲9倍。截至去年12月底止，累計交付超過1,389輛。

公司稱，旗下恒大新能源汽車（ 天津 ）於2022年9月正式量產，截至2023年12月31日，共生產恒馳5汽車1,700輛，未達相關要求。近期，由於資金原因，集團安排部分人員放假，天津工廠暫停生產。

將全力以赴引入戰略投資者

恒大汽車稱，受到外部、內部因素影響，產銷不達預期，公司面臨經營困境，研發、生產和銷售等經營活動及員工隊伍穩定受到影響，惟將全力以赴引入戰略投資者積極籌措資金，以維持集團生存及未來的發展計劃。

公司又稱，在引入戰略投資者並資金到位的情況下，集團計劃繼續推進恒馳5年度款和改款、恒馳6、恒馳7的開發驗證及量產，同時，集團亦將根據市場需求，繼續推進新平台、新車型的研發，為用戶提供更多融合科技美學的前瞻性智能電動車產品。

截至去年底，恒大汽車借款為264.84億元。

恒大汽車暫升近2%，報0.285元。