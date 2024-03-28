恒隆陳啟宗發表臨別感言　寄語「放過一個機會比失去整盤生意好」

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗日前宣布退休，交由兒子即現任副董事長陳文博接棒。他今日（28日）在任內最後一份2023年報的《董事長致股東函》中，發表臨別感言。



陳啟宗指出，近年地緣政治與地緣經濟問題，對任何大型企業而言都越見重要。當世界最強大國家（美國）要與第二大經濟體（中國）全面較勁時，對誰來說都是壞事。這會影響全球各地的企業，尤其像恒隆一般，在中國營運的企業。

故此在當下大環境，陳啟宗表示，任何企業的目標應該是「保本保命」，而非大力發展。已知或未知的風險重重，企業不應冒進擴充。安渡接下來的數個年頭，再看屆時世界變成怎樣。放過一個機會總比失去整盤生意要好，這亦是為何恒隆過去數年一直保持謹慎的原因。

陳啟宗認為，過去中國市場長期沒有房地產公司破產，是出於錯誤的原因。（資料圖片）

讓無力還債內房破產 是市場經濟重要一環

在談論內房債務問題上，陳啟宗認為，過去中國市場長期沒有房地產公司破產，是出於錯誤的原因，政府不允許技術上已無力償債的公司破產；錯誤地挽救企業只會引致道德風險，鼓勵企業肆意借貸。

他表示，其實房地產公司破產一般來說，對社會的影響非常有限。土地不會消失，而且建築物的報廢速度也非常緩慢。個別發展商破產不一定引致失業，唯一真正改變的只是業權。若監管制度到位，那麼公司倒閉大多是個別事件，影響有限。而在任何經濟體中，難免不時有發展商倒閉。鑑於巿場周期性，這些發展商往往因在不當時機過度擴充業務而破產；讓其發生，是市場經濟的重要一環。