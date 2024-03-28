狙擊國企旗下上市基金　港產基金ASM籲增派特別息︰可以做的更好

港產基金Argyle Street Management（ASM）掃入由國企招商局任管理人、在港上市的封閉基金招商局中國基金﹙0133﹚股份，並要求公司「釋放價值」，ASM最新呼籲招商局中國基金增派特別股息。

招商局中國基金去年扭虧為盈，預計每股派發0.08美元現金分紅（0.07美元末期股息及0.01美元特別股息），高於2022年的0.07美元。ASM對此稱，增加現金分紅是最大化股東權益的第一步，但感覺招商局中國基金「可以做的更好。」

ASM解釋，招商局中國基金的單一最大投資公司招行（3968 ）預計將向所有股東派發每股現金分紅1.972元人民幣。根據ASM測算，招商局中國基金預計將收到約1.09億人民幣（約1,500萬美元）的現金分紅。結合招商局中國基金截至去年12月底的現金餘額約860萬美元，ASM預計在今年7月時，招商局中國基金減營運開支後的現金儲備約為2,400萬美元，對應每股現金價值為0.16美元，遠超本次預計派息的0.08美元。

因此，ASM建議招商局中國基金增派特別股息。「招商局中國基金為慶祝上市25周年之際於2018年派發了特別中期股息。包括ASM在內的招商局中國基金股東將非常歡迎中國基金再次通過派發特別股息的方式慶祝2023年為上市30周年。」

資料顯示，ASM現時持有招商局中國基金約7.02%股份。