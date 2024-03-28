中銀香港︰不因抵押品價格下跌而call loan 　港息調整料滯後美息

金管局今日﹙28日﹚推出9項措施支持中小企貸款，包括不向不要求按時供款的按揭客戶提前還款（call loan)。中銀香港管理層表示，對於中小企貸款會以審慎原則，並視乎客戶關係、過往紀錄及經營情況等，不會單純因為抵押品價格下跌而call loan 。

料P息仍將維持在高位一段時間

中銀香港去年全年淨息差上升27個基點至1.63%，第四季為1.68%，則較第三季1.72%有所下跌。

管理層表示，市場預期美國聯儲局下半年將減息，但會視乎通脹及經濟情況。港息與美息有關聯性，但加息周期來看，會較美息有所滯後，故此預計港息包括港元拆息及最優惠利率（P），仍將會維持在高位一段時間，是否有所調整將視乎美息，以及香港市場及競爭情況。息口下降會對淨係差帶來消退，但有助支持企業貸款需求，減輕成本壓力，希望存貸情況仍會穩定上升，並會管理好存款成本。

減辣等措施有助樓市需求復甦

本港按揭業務方面，中銀香港去年為市場龍頭，管理層表示，年初市場新造按揭仍下跌，反映去年底本港樓市下跌的情況。政府財政預算案宣布撤辣後，一手樓交易活躍，加上美國聯儲局有望減息，以及財政預算案中支持實體經濟及吸引人才措施，相信有助樓市需求復甦，對於市面有正面作用。

整體貸款業務方面，今年首季由於利息仍高企，貸款需求不足情況仍存，中銀香港貸款業務則仍保持平穩。去年在市場貸款額下跌的情況下，中銀香港貸款業務錄得3.3%的增長，當中在香港使用貸款工商金融業及個人均有上升，但香港以外使用貸款及貿易融資則錄得下跌。