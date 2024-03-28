料死線前未能公布業績　碧桂園申停牌︰需要更多時間收集財務資料

碧桂園﹙2007﹚宣布，延遲刊發2023年度業績，並將董事會會議延期。由於未能在死線前公布業績，公司根據上市規則下周二﹙4月2日﹚起暫停買賣。

碧桂園指，由於行業持續波動，集團面臨的經營環境日趨複雜，公司需要收集更多信息以作出合適的會計估計及判斷，以將行業及本公司的變化合理反映於本集團截至2023年12月31日止年度的合併財務報表。

該公司又指，由於集團之債務重組工作仍在進行，鑒於集團的項目數量眾多，分佈廣泛，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，集團需要更多時間去收集相關財務資料以謹慎評估集團的現時及未來的財務資源與財務義務。集團正與財務顧問及法律顧問合作以評估本集團的狀況，並與各類債權人密切合作，以儘快制定切實可行的辦法。公司預計需要更長時間以完成集團截至2023年12月31日止年度的合併財務報表的編製工作。因此，集團截至2023年12月31日止財政年度的業績無法遵守上市規則第13.49(1)條的規定於今年3月31日前刊發。

由於上2023年度業績之延遲刊發，上述董事會會議將延期。公司將於適當時候進一步刊發公告，以知會股東董事會會議的日期。

停牌不會對公司運營產生實質影響

碧桂園補充，根據上市規則第13.50條的規定，倘公司無法於今年3月31日或之前公佈2023年度業績，預計公司的股份將根據上市規則第13.50條的規定於今年4月2日上午9時正起暫停在聯交所買賣，以待刊發2023年度業績的公告。

董事會認為，停牌不會對公司的運營產生實質影響。當前，公司境內保交樓工作及境外債務重組工作均有序推進，相關工作得到了包括各地相關政府、境外債權人等在內的利益相關方的大力支持。