萬科去年少賺46%　上市以來首次不派息　稱行業經歷深度調整

萬科（2202）公布截至去年底止全年業績，歸屬上市公司股東淨利潤為121.63億元（人民幣‧下同），按年跌46.4%。不派息，為上市以來首次。



公司指出目前產業正經歷深度調整，經過綜合考慮不派發2023年度股息，亦不送紅股及進行資本公積金轉增股本。同時指出會堅定去槓桿，未來2年會將付息債務削減1,000億元以上。

萬科續指，集團經營性現金流淨額連續15年為正，在手貨幣資金998.1億元，可覆蓋一年內到期有息負債，全年回款效率保持100%。加強和金融機構的互信合作，金融機構給予了大力支持， 保持融資資源持續投放。全年新獲融資897億元，其中境內新獲融資766億元，新獲融資的綜合成本3.61%，境外新獲融資131億元。

去年底淨負債率為54.7%

資債結構持續優化，扣除預售賬款的資產負債率65.5%，較2022年底降低2.1個百分點。集團淨負債率為54.7%，較2022年底提高11.0個百分點。

集團有息負債合計3,200.5億元，佔總資產比例為21.3%。有息負債以中長期負債為主。有息負債中，一年內到期的有息負債624.2億元，佔比為19.5%；一年以上有息負債2,576.3億元，佔比為80.5%。

萬科指獲利承壓，資金存量、現金短債比等指標出現下行，轉型為高品質發展的短期壓力仍然存在。 其一是，規模過快擴張時期，部分投資判斷過於樂觀，這些專案消化還需要一段時間。 其二是，儘管公司經營服務業務的能力獲得了長足發展，但經營性不動產天然存在資金回收周期長、佔壓大的難點，有關融資機制成熟後才能完全解決。