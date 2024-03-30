杜拜王子再發聲明　強調5月訪問香港　對中港亞洲投資均感興趣

杜拜酋長穆罕默德的侄兒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）（阿里王子）原先於周四（4月28日）舉行香港開設家族辦公室發布會，涉及資金達5億美元（約39億港元），但由於阿里王子「有急事」要返國處理而未能成事，引發市場關注。

阿里王子的家族辦公室其後發布聲明，稱最新已決定於 2024 年 5 月下旬開幕後。《香港01》昨日深夜又再收到新一份聲明重申，由於一些緊急的、意想不到的私人事務，阿里王子決定延後家族辦公室的開幕儀式至今年五月底，該最新一份聲明並強調指，屆時王子將再次訪問香港。

新一份聲明並透露，阿里王子的家族辦公室對中國內地、香港及亞洲領域的發展機會非常感興趣。去年12月王子首次訪問香港後，其家族辦公室代表也先後赴北京、南京、福州、南沙、成都探討發展各種技術和業務的機會。 在四川成都，阿里王子家族辦公室代表已與中唐空鐵、四川鐵路公司及西南交通大學國家軌道運輸實驗室，取得聯絡。

阿里王子家族辦公室感謝各界對在香港設立家族辦公室的關注，尤其是香港政府。 董事和辦公室致力於促進全球合作夥伴關係，並尋求有助於該地區繁榮和生態健康的投資機會世界。