杜拜王子一方再就延期致歉　稱按計劃來港設家辦　預告考察南沙

杜拜酋長穆罕默德的侄兒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum）（阿里王子）原先於周四（4月28日）舉行香港開設家族辦公室發布會，涉及資金達5億美元（約39億港元），但由於阿里王子「有急事」要返國處理而未能成事，引發市場關注。

阿里王子一方再發聲明，指就「Sheikh Ali Bin Rashed Al Maktoum 家族辦公室啟動典禮」較早前安排的新聞發佈會，對各方以及港府因活動延期而造成的不便表示歉意。

阿里王子一方又確定，家族辦公室在香港的營運將按計劃進行，在未來將再次考察南沙。目前，僅僅是原計劃的啟動禮將延期至五月底，以待 Sheikh 王子重臨香港。

聲明又指，皇室成員代表多次造訪包括但不限於南沙在內的大灣區各地，探索各種新商機。自去年12月首次訪港後，皇室成員代表先後訪問北京、南京、福州、南沙、成都等地，探討各項技術及業務的發展機會。 在四川成都，皇室成員代表已與中國新能源空鐵（香港公司）、中唐空鐵、四川各鐵路公司以及西南交通大學國家軌道交通實驗室取得聯繫。