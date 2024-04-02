日圓眨值｜日央行前行長黑田東彥指圓匯若過弱　日政府或可能干預

日圓匯價在日本央行於3月19日結束負利率政策後，不升反跌，兌1美元更跌至151.97，為34年以來低位，促使當地財金官員屢次就圓匯走勢是否存在投機行為而發表意見之餘，又表示不排除會對圓匯作出行動。對於近日日圓處於弱勢，日本央行前央行長黑田東彥在發表演說時亦指出，日圓兌美元過度疫弱，日本央行或有干預匯市的可能性。



據《日經新聞》引述知情人士指出，黑田東彥周一在美國哥倫比亞大學發表演說時，指出圓匯過弱或引發日本政府干預的可能性；又指出隨著日美兩國息差收窄，中長線而言日圓走勢是走強。

報道又指出黑田東彥對於日本央行在3月的決定表示歡迎，認為這屬朝利率正常化邁出的一步。

截至今日（2日）早上9時13分，日圓兌每1美元報151.66，每百日圓兌港元方面，截至9時12分，報5.16。

日圓今年以來已下跌約7%，是過去一年表現最差的G-10貨幣。日本官員一直警告稱如有必要，願意在外滙市場採取行動以遏制日圓下跌。日前財務大臣鈴木俊一表示，日本政府正帶著高度緊迫感關注滙市走勢，將針對滙率過度波動採取適當措施，不排除任何選項。