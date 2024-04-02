FB執笠關注組成員激增至18.5萬人　復活節227萬人出境逾八成北上

港人疫後出遊及北上消費成潮流，本港零售業備受打擊，街上吉舖處處，更有人形容出現「結業潮」。在疫情下開設已兩年的「全港執笠大結業關注組」，一星期前改名「全港店舖執笠結業消息關注組後人氣急升，加上媒體報道及網紅轉載，令群組人數由改名時的3萬人大幅飆升，至今日（2號）已升至18.5萬人。



出境港人中有逾八成三北上

據入境處初步數字顯示，截至昨天晚上9時，由上周四至本周一（3月28日至4月1日）5天假期，有超過227萬人次香港居民出境，但入境旅客僅49.8萬人次，當中超過190萬港人往內地，即出境港人中有逾八成三北上。單計昨日，本港出入境總人次逾79.8萬，其中入境人次49.15萬，約42.6萬為香港居民，出境人次約30.74萬。

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受電台節目訪問時表示，復活節假期估計日間生意額下跌最少兩成，晚間生意或減少四成以上。同時，現時北區很多市民買餸菜都會去深圳買，影響超市及街市生意，估計過去一個月全港有200至300間食肆結業，相信情況會持續，業界需要很大的突破及轉型。

另外，批發及零售界議員邵家輝表示，由於復活節假期並非內地長假期，而內地旅客佔整體旅客超過八成，加上大批港人外遊，導致本地零售市道面臨很大挑戰。他建議政府在18區推動盛事經濟，把旅客分流到不同地區，以帶動本地各區經濟。