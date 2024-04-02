建行稱積極推動中期分紅　比率維持30%　料人行進一步減息

中國建設銀行（0939）管理層表示，自2015年以來保持分紅比率30%，去年每股派息0.4元人民幣，未來會保持分紅比率30%。近期證監會提出鼓勵有條件上市公司多次分紅，建行會根據股東意願、資本補充、監管要求及長期可持續發展，積極有序推動中期分紅。

建行去年淨係差及淨利息收益率，按年均跌31個基點至1.5%及1.7%。管理層表示，首季內地宏觀數據如PMI有回升跡象，有分析也提升對中國GDP 預測，經濟下行風險有所改善，但預計仍需要政策支持，包括大銀行融資成本仍需穩中有降，人行官員近期也稱仍有充足貨幣政策空間，故此，預計貸款市場報價利率（LPR）仍有下調空間，建行稱今年將繼續優化資產結構，控制好負債成本，希望令淨係差能夠保持優勢。

滿足內房保交樓融資需要

內房債風險方面，管理層表示，建行有效防範化解重點領域風險，在強化房地產領域風險防範的同時，也有滿足房地產企業合理融資需求，做好「保交樓」金融服務，並積極穩妥開展地方債風險化解工作，重點領域風險管控符合預期。去年不良率為1.37%，按年下跌0.01個百分點，撥備覆蓋率達 239.85%。