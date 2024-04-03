華為豪擲771億元向股東分紅　逾15萬名員工參與　人均每份51萬

華為投資控股有限公司昨日（2日）公佈分紅公告，擬向股東分配股利約770.95億元人幣（下同），公司表示，上述股利分配為正常利潤分配，對生產經營、財務狀況及償債能力無不利影響。



截止至去年底，華為員工持股計畫參與人數為15.17萬人，均為在職員工或退休保留人員，以此推算，則持股員工平均分紅約為每人50.7萬元。



據公開資料，華為投資控股有限公司是100%由員工持有的民營企業，股東為華為投資控股有限公司工會委員會和任正非。持股份紅是華為員工收入的重要組成部分，目前其員工薪酬主要包括三部分，即工資、獎金和分紅。

華為擬向股東分配股利約770.95億元人幣。（資料圖片）

華為去年錄得純利870億元

根據華為此前發布年報，稱整體經營狀況符合預期，實現全球銷售收入7042億元，按年增長9.64%；錄得純利870億元，按年大增145%。

具體而言，ICT基礎設施業務實現銷售收入3620億元，按年升2.3%；終端業務銷售收入2515億元，按年增17.3%。雲計算業務實現銷售收入553億元，按年增21.9%。數字能源業務銷售收入526億元，按年增3.5%，智能汽車解決方案業務銷售收入47億元，按年增128.1%。