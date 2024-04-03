「被逼宮」CEO劉國權　現身佐丹奴EGM　獲小股東力挺稱「感動」

佐丹奴（0709）主席及行政總裁劉國權遭大股東周大福企業「逼宮」，該公司今日﹙3日﹚召開股東特別大會﹙EGM﹚，以表決是否罷免劉國權，以及是否讓鄭家純子女入局等。

在大會召開前約半小時，現場已有約十數名小股東到場。據現場反應，多名小股東均表示支持劉國權，但值得留意的是，此次決議如若支持劉國權「留低」，須投反對票，現場有小股東表示對此感困惑，稱容易造成混淆。

名小股東均表示支持劉國權，有股東直呼「我哋支持你」。﹙鄭文玥攝﹚

散戶直喊「我哋支持你」

本身亦持有佐丹奴股份的劉國權，亦有現身投票現場，現場有股東直接喊出「我哋支持你」，劉國權反覆表示多謝，稱感到「感動」，但未有正面回應是否曾與周企接觸，也並未回應是否與David Webb接觸。

小股東蔡太向記者表示，已經揸股票兩年，但對於有可能接任劉國權的新CEO不甚了解，並向記者詢問新CEO背景。現場亦有其他小股東表示，對於周企觀感一般，並稱若決議通過，擔心佐丹奴變成與周企有關的另一地產股的翻版。

劉國權未有正面回應是否曾與大股東周企接觸。﹙盧翊銘攝﹚

大股東直接持有近25%股份

持有佐丹奴24.06%、周大福控股旗下Sino Wealth早前要求召開股東特別大會，建議罷免劉國權的董事及行政總裁職務，並動議委任adidas亞太及大中華區前總經理Colin Currie為執行董事及新任行政總裁。

與此同時，Sino Wealth建議委任新世界發展（0017）主席鄭家純女兒鄭志雯，以及三子鄭志亮為非執行董事；黃偉德為獨立非執行董事。上述的任免自通過是次決議案後即時生效。

根據獨立投票顧問機構Institutional Shareholder Services（ISS）報告，截至2月29日鄭氏家族持股量為24%，其次為David Webb持股4.9%；Vanguard及劉國權則持股2.5%及1.7%。