香港零售管理協會︰八成受訪會員料4月生意錄跌幅

本港零售消費表現一般，接連不斷有店舖結業。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，復活節長假期，本港零售市道仍然疲弱，僅兩成會員表示生意按年有升幅，但主要因為推廣，又或天氣熱帶動電器銷情，但只是個別因素，其餘八成受訪會員表示，長假期間生意持平或錄跌幅，特別是健康產品、個人護理，以至鐘錶珠寶。

八成受訪企業料4月生意錄跌幅

謝邱安儀又指，復活節長假期不算是傳統遊客旺季，加上預期港人外遊，故零售業界本身不抱太大期望，但在此情況下，仍有逾八成受訪會員稱生意遜預期，可想而知市道不理想。

她又指，八成受訪企業料4月生意錄跌幅，旅遊相關的跌幅較深，而本地零售相關的則料錄單位數跌幅。

謝邱安儀指，有會員已透露會縮減北區店鋪。（鄭子峰攝）

業主叫加價 幅度最高三成

生意無改善，業界又面對成本上漲壓力。謝邱安儀透露，不少舖頭已收到業主口頭或書面通知或預告加租，令業界生存空間更困難，「新年生意持平，新年後人流少咗，零售業情況仍然不明朗，經濟未回復下，希望業主可以同渡時艱。」 近日港人北上，謝邱安儀指，有會員已透露會縮減北區店鋪。

香港零售管理協會執行總監羅振邦補充，該會調查發現，有八成受訪企業表示，業主已加租或預告會加租，加租幅度雙位數至三成，平均加幅達一成四。

展望今年上半年市道，他預期，市況較令人擔心，料錄低單位數至雙位數跌幅。