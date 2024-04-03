人行助推以舊換新　自用傳統動力、新能源車可按購價100%發放貸款

中國人民銀行今日（3日）消息指，為推動汽車「以舊換新」，人行夥國家金融監督管理總局聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，規定汽車貸款政策。



值得留意的是，今次自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例將由金融機構自主確定，這就意味著，上述兩種汽車可以按照所購車價格全額發放貸款，貸款最高發放比例可達到100%。



自用傳統動力、新能源汽車貸款最高比可達100%

中國人民銀行、原銀監會2017年規定，自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例分別為80%、85%。而最新文件指，此兩類最高發放比例由金融機構自主確定，這就意味著，上述兩種汽車可以按照所購車價格全額發放貸款，貸款最高發放比例可達到100%。

此外，商用傳統動力汽車貸款最高發放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發放比例為75%；二手車貸款最高發放比例為70%，均與此前保持不變。

自用傳統動力、新能源汽車貸款最高發放比例可達100%。（資料圖片）

強化審核 嚴防貸款資金挪作他用

在提高自用車貸款比例的同時，《通知》鼓勵金融機構結合汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。

此外其要求，各金融機構根據借款人信用狀況、還款能力等，合理確定汽車貸款具體發放比例、期限和利率；切實加強汽車貸款全流程管理，強化貸前審查和貸後管理，持續完善借款人信用風險評價體系和抵質押品價值評估體系，保障貸款資產安全，嚴防貸款資金挪作他用。