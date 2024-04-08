李家超︰將推動更多措施提升港股流動性及競爭力　投資者仍具信心

滙豐舉辦今日起一連3日在香港舉辦全球投資峰會（HSBC Global Investment Summit），預計吸引2,000個嘉賓參與，為滙豐全球最大規模的活動。

行政長官李家超出席活動時致辭稱，港股去年以來表現可能令部分人失望，但也有投資者對港股仍具備信心，認為仍有非常多的投資機遇。但無論香港是否在其最佳時期，港府仍會全力投入，包括推動加強市場競爭力及流動性，除了吸引科企上市外，也會考慮有更多措施，來改善交投機制以提升投資者服務及市場推廣。

他表示，受惠於一國兩制等因素，香港仍是中國及全球其他地區的超級聯繫人。香港在金融業方面，是重要的離岸人民幣中心，也是最大對沖基金中心及第二大私募基金中心。

行政長官李家超出席滙豐投資峰會。﹙梁鵬威攝﹚

李家超續指，香港有逾2,700個單一家族辦公室，為高端金融及其他專業服務提供職位需求。早前舉行的第二屆「裕澤香江」，吸引了全球家族辦公室約400多名具影響力的決策人和知名專業人士，來自中國內地、亞洲、歐美及中東等地。

另外，在引進重點企業辦公室（OASES）方面，李家超補充，有高新科技企業有意在香港成立或者擴大業務，預計這些企業會帶來逾50億美元投資及1.3萬個職位。