金價屢破頂吸引美國年輕一代入市　鍾情於Costco買金條　冀抗通脹

近期金價屢創新高，刺激投資者對黃金需求。以為「金甲蟲」多是上年紀一族？原來年輕一代對投資黃金興趣增加，其中美國的年輕一代，更愛在Costco買金。據《華爾街日報》報道，美國年輕人鍾情在Costco買金，除對品牌的信任及價錢較平外，亦反映出對美元不信任及防範惡性通脹。



據報道指出33歲的Craig Beauregard及29歲的Julia Edwards將於今年6月舉行婚禮，二人於去年12月在Costco看到1盎司金條售價為2,069元（美元‧下同），較金融市場低3美元，因此決定在場買入。兩人認為通脹導致降低對美元信任，所以決定增加對黃金及白銀等實物投資，實現投資組合多2元化。

報道又引述今年30多歲的Joe Roselli在去年8月註冊為Costco會員後，亦在官網買了兩條金條，每條金條售價為1,959美元。他指出買入黃金是為了對沖經濟崩漬的一種手段，希望有些可以掌控的實際物品，以防範惡性通脹。

道富銀行研究亦顯示，與老一輩相比美國千禧世代對黃金的好處及買賣便利性，均抱持更樂觀態度，黃金投資佔投資組合約17%。相比之下X世代及嬰兒潮的黃金投資佔其投資組合約10%。惟須要留意從過往經驗，當經濟欠佳時黃金才有更佳表現。

Costco美國門店獲不少年輕一代前往買金條。圖為Costco於深圳分店。（蘇煒然攝）

金價年內累升逾1成

金價在上周五（5日）曾升穿2,330美元，當日收市報2,3292元，年內累升12.9%。雖然金價在年內表現突出，但是不少財務顧問卻建議投資者不要將太多資金投放在黃金。黃金期貨在過去10年累計升幅為76%，標普500指數累計升幅為176%。