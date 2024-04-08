德勤：港首季IPO集資額僅47億　按年挫三成　港交所險守「十強」

德勤中國發表新股市場的首季表現回顧及其前景展望。期內，本港有12隻新股上市，集資額按年跌30%，至47億港元。



德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏預計，今年IPO上市高峰會在次季出現，全年本港將有80隻新股上市，集資1,000億港元。

整體表現方面，以新股融資額來看，排名首位為紐約證券交易所，12隻新股融資額達336億港元；之後是納斯達克交易所，25隻新股季內融資295億港元；瑞士證券交易所則憑皮膚護理「巨無霸」新股，融資額達199億港元；印度國家證券交易所排第四，季內60隻新股籌178億港元；上交所排名則下降至第五，11隻新股籌162億港元。另外，深交所排名則下降至第七；港交所則險守「十強」，排名第十位。

首季IPO集資額，港交所則險守「十強」，排名第十位。﹙資料圖片﹚

本港首季融資跌三成 料次季為IPO上市高峰

回顧今年首季，本港新股市場有12隻新股上市，其融資額為47億港元，與去年同期相比其新股數量及融資額，分別削減 33%和30%。該行表示，香港一直受到外圍市場和疲軟投資情緒打擊，尤為美國加息週期何時終結，因此新股活動在今年首季起步緩慢。

不過呂志宏表示，香港市場將於美國減息及資金開始回流後重拾升軌，而今年首季末段準備上市公司的名單有擴大跡象。另外他指出，IPO上市高峰會出現在次季和尾季，整體表現呈「先低後高」。「以往數據來看，通常第二季係IPO上市高峰，其次就係年底（即第四季），第三季則持平。」

內地IPO市場，北京證券交易所首季融資額為最低。﹙資料圖片﹚

中國IPO融資額跌逾六成 北交所最低

至於內地市場方面，在今年首季僅有30隻新股，其融資236億元人民幣，較去年同期新股數量下跌56%，融資額則減少64%。當中北京證券交易所融資額為最低，從8隻新股融資17億元人民幣。

在A股市場方面，德勤表示內地新股發行，將随著全流程從嚴監管於今年進一步放緩。該行預料今年約有115至155隻新股上市，融資額為1,390至1,660億元人民幣，較早前預測低。

展望未來，該行預計今年全球前十大新股，集中於歐洲和美國市場；而國際公司和改赴香港上市的中資公司的項目及GEM新股等，將成為香港新股市場的亮點。