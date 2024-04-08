資管公司在美上市8日飆8倍　投資組合吸睛　SpaceX、OpenAI都有份

美股一隻封閉式基金管理公司Destiny Tech100（美：DXYZ），上市短短8個交易日內，股價由8.25美元（下同）最高飆升819%，至高見75.79元。上個交易日單日暴漲76.51%，報59.20元，現盤前仍升13.18%，處67元的高位。



妖異漲勢下，其實事出有因，翻查公司官網資料，其顯示目前該基金持股比例最大的公司為馬斯克旗下SpaceX，持股佔比34.6%，而坐擁ChatGPT的人工智能巨頭OpenAI同樣有份，持股佔比3.8%。市場分析指，這是給予投資者投資未上市高科技公司的機會。



Destiny Tech100於3月26日才在紐約交易所上市，定價8.25美元。（資料圖片）

上市8個交易日 最高飆升819%

Destiny Tech100於3月26日才在紐約交易所上市，定價8.25美元，掛牌當日盤中就高見32元，單日最大漲幅288%。而距今其實只過去了8個交易日，股價至高見75.79元，即最高飆升819%。

擬納100間頂級私營科企入投資組合

該基金稱，成立初衷是要將100間頂級私營科技公司納入投資組合，讓日常投資者首次有機會接觸私募市場的領先者，這些公司在未開展IPO之前，已經可以獲得不菲回報。不過，官網數據指，目前該基金尚且只持有23間公司的股份。

該基金持股比例最大的公司為馬斯克旗下SpaceX，持股佔比34.6%。（官網截圖）

最大持股為馬斯克旗下SpaceX

在這23間公司中，電動車龍頭Tesla創始人馬斯克旗下另一間SpaceX，以34.6%的持股比例位居投資組合第一。此前年報顯示，該基金持有SpaceX的股份價值約1840萬美元。

此外，美國私人太空基礎設施開發商Axiom Space、美國飛機設計公司Boom Supersonic、騰訊（0700）持股約半數的遊戲公司Epic Games等均位列當前投資名單，該公司持股比例約有4%至10%，而坐擁ChatGPT的人工智能巨頭OpenAI同樣位列其中，持股佔比3.8%。