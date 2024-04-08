麗展向友邦出售友邦金融中心一成權益　初步代價14.21億

麗新系出售友邦金融中心權益！麗新製衣﹙0191﹚及麗新發展﹙0488﹚聯合公布，麗新發展之全資附屬公司與友邦保險﹙1299﹚就出售Bayshore Development之10%股權訂立買賣協議。

Bayshore Development擁有中環友邦金融中心，物業樓高38層，提供總建築面積約428,962平方呎（不包括停車位）之辦公室樓面。

通告指，初步代價將為14.21億港元，相等於備考完成賬目資產淨值10%之金額。最終代價則為初步代價根據相等於經審核完成賬目資產淨值10%之金額進行調整。

Bayshore Development目前由友邦保險佔90%，麗新發展佔10%。換言之，於交易完成後，友邦保險將持有Bayshore Development之全部股權，而麗新製衣集團及麗新發展集團各自將不再持有Bayshore Development之任何權益。

麗新國際及麗新發展預期各自就出售事項錄得虧損約1.55億元；出售所得款項淨額擬用於償還麗新發展的銀行貸款及/或用作一般營運資金。

出售事項須待麗新製衣及麗新發展股東於各自的股東大會上以投票方式批准後，方可作實。