唐英年再次「以酒會友」　贊助滙豐投資峰會晚宴全場美酒｜溫多娜

前政務司司長唐英年出名是愛酒之人，亦喜公諸同好。佢繼向金管局國際金融領䄂投資峰會晚宴提供全場美酒後，昨日（8日）再次以「主場」身份，為滙豐首屆全球投資峰會晚宴，提供全場美酒贊助，令環球金融界賓至如歸。



點解叫「主場」，原因無他，一來唐英年係西九文化區管理局董事局主席，二來晚宴在西九文化區M+舉行。唐英年今次選擇用來「以酒會友」的美酒合共4款，有香檳、白酒及紅酒，包括Krug Grande Cuvee 160/163/164/166/167 Edition、Eric Morgat Savennieres Fides 2015、Rauzan Segla 2005及Meo Camuzet Nuits St Georges Argillas 2014，佢話希望每位賓客可以感受香港美酒佳釀的魅力及市場產業的潛力。

唐英年仲話，歡迎滙豐選擇M+作為舉行首屆全球投資峰會晚宴的地點，認為是最適合不過，既可以讓來自世界各地的金融翹楚有機會欣賞M+的展品珍藏，又可以讓他們親身感受香港作為中外文化藝術交流中心的氛圍，體驗香港除了國際金融中心以外的獨特一面。

今次滙豐的首屆全球投資峰會匯集約2,800人參與，全球金融精英聚首一堂，唐英年自然不忘推銷一下自家「主場」。他稱西九文化區管理局上月成功舉辦首屆香港國際文化高峰論壇，吸引逾2,000名來自世界各地的人士親臨參加，連同峰會期間的相關活動，共吸引6,000人參與，及全球各地超過42萬人次在線觀看。

唐英年又話，香港要保持聯繫中西方的獨特優勢，繼續舉辦不同盛事，刺激人流，推動本地經濟。