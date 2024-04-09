戴蒙料聯儲局為抗通脹續加息　利率或穿8厘　憂滯脹致美經濟衰退

摩根大通行政總裁戴蒙在致股東信函中指出，多項因素或致通脹回落至正常水平的最後階段遠較不少觀察家預期困難，包括政府開支及全球貿易衝擊﹑軍事衝突加劇及經濟向氣候友好轉型需要的貸款。



料軟陸著出現機率遠低於市場人士預期

他指通脹持續威脅達致經濟軟著陸的努力，市場正預期經濟軟著陸機會達7至8成，惟相信機會率遠低於該水平。

雖然近月市場人士高度期待聯儲局會進行連串減息，但他相信回應潛在頑固的通脹，當局最終或要採取相反行為，利率或升穿8厘。同時警告隨後的滯脹或把美國推向衰退，利率潛在急升可導致較矽谷銀行與其他地區銀行去年倒閉事件更廣泛的威脅。

他稱2023年小型銀行危機已經完結，但當心更高息及衰退，不單對於銀行，亦對整體經濟而言。

私人信貸市場熾熱或成風險

他亦在信中警告私人信貸繁榮可成為市場的意料之外風險，並指該快速增長的行業充滿非常精明及具創意的營運者，但並非所有參與者都是如此。即使私人信貸現金會被鎖定多年，差劣參與者導致私人信貸市場問題可波及其他良好參與者。若投資者獲不當對待會出聲，政府將以監管作為回應。