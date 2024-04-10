美股｜道指收市跌9點　納指及標指上揚　Nvidia挫2%

市場關注美國本周公布通脹數據，美股主要指數周二（4月9日）個別發展，道指一度跌320點，至收市收窄至跌9點。



道指收市報38,883.67點，跌9.13點或0.02%；納指報16,306.64點，升52.68點或0.32%；標普500指數報5,209.91點，升7.52點或0.14%。

Intel發布AI晶片推動股價升近1% Alphabet 漲1.13%

Intel 發布人工智能（AI）加速器晶片Gaudi 3，被指與Nvidia最暢銷的晶片直接競爭。Nvidia股價曾跌逾5%，至收市跌2.04%。Intel 則升0.92%。Alphabet 也推出內部開發的AI晶片，股價走高1.13%。

Tesla同日升2.25%。另外，藥廠Moderna與默克（Merck） 開發的頭頸癌癌症疫苗，早期測試顯示正面效果，該公司股價一度漲逾10%，至收市升6.19%。

比特幣（Bitcoin）價格曾跌穿7萬美元，交易所營運商 Coinbase 受累跌5.46%，軟件公司MicroStrategy跌4.76%。

市場關注周三公布的美國3 月份消費價格指數（CPI）數據，預計整體通脹率將從2月的按年增3.2%上升至3.4%。