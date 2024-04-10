網易與暴雪遊戲重修舊好　《魔獸世界》等今夏再返內地遊戲市場

網易（9999）宣佈與微軟Microsoft達成協議，《魔獸世界》等暴雪遊戲今年夏季將重返中國內地市場。網易現升1.6%，報160元。



《魔獸世界》、《爐石傳說》等遊戲重返內地市場

暴雪娛樂與網易經過過去一年的持續商討後，就未來繼續為國服玩家提供服務達成一致，並重申雙方對提供卓越遊戲體驗的承諾。更新後的遊戲出版協議將涵蓋玩家在之前協議下的各款國服遊戲，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》等。此外，雙方還達成協議，嘗試將新的網易遊戲帶到Xbox及其他平台。

國服玩家賬號數據將被完整保留

網易發布致暴雪國服玩家的信，稱當伺服器開啟時，將保證玩家的賬號數據被完整保留。其表示協議已經簽訂，但仍需要不短的時間來進行開服的技術準備，如需要重建新的伺服器機房、恢復各類數據等。無論是網易或是暴雪，都將全力以赴縮短玩家的等待時間，國服停擺期間的活動和福利，亦將努力重新提供。

更新後的遊戲出版協議將涵蓋玩家在之前協議下的各款國服遊戲，包括《魔獸世界》。（資料圖片）

2022年底分道揚鑣 曾合作長達15年

網易與暴雪早在2008年即開始合作，當時網易旗下《星際爭霸》、《魔獸爭霸》等遊戲在內地的獨家運營權，均全部授予網易。遺憾的是，2022年底雙方分道揚鑣，暴雪終止在內地的運營，關閉遊戲服務器及客戶端下載。

動視暴雪為全球遊戲開發巨頭。（資料圖片）

疑因財務問題觸底線 曾長期未談妥

有內媒引述網易知情人士消息指，前任動視暴雪CEO Bobby Kotick要求網易在續約時提前預付兩年款項，總金額達數億美元，希望借此交出一份更漂亮的財報。但在網易看來，這種做法涉嫌財務欺詐，觸及到底線問題，因此不得不中止合作。

2022年11月，網易CEO丁磊曾在電話會議中表示，網易非常希望繼續代理暴雪遊戲，並為此付出非常多努力。但過去一段時間，整個談判過程難度其實遠超出網易方面的預期。對於一些涉及到可持續運營、和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款，動視暴雪的要求是不可接受的。

今次重新達成合作，丁磊表示，很高興能夠在信任和相互尊重的基礎上開啟下一個篇章，在共同建立的這個獨特的社區中為用戶提供服務，將繼續堅定不移地致力於提供更刺激、更有創意的娛樂體驗。