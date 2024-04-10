小鵬夥森那美在香港設旗艦店　料第3季開幕　提供G6及X9兩車款

小鵬汽車（9868）宣布與森那美汽車集團成為合作夥伴，授權森那美汽車集團為小鵬汽車香港市場官方代理商，全權負責小鵬汽車的新車銷售及提供售後服務。 雙方今日（10日）在位於廣州的小鵬汽車總部進行簡單而隆重的簽約儀式，預料會在今年第3季在港開設旗艦店，引入最新純電SUV型號G6及旗艦純電動七人車X9。



小鵬汽車與森那美汽車集團將攜手展開一系列策略部署，共同塑造小鵬汽車在香港的市場定位。小鵬汽車代表顧宏地表示：「今天是小鵬汽車出海戰略的一大里程碑，憑藉我們品牌先進的智能電動車技術和創新的出行解決方案，致力於為香港車主提供更智能、便捷及環保的駕駛體驗。配合森那美汽車集團在香港汽車市場的多年銷售經驗，大大增加我們在香港市場取得成功的信心。」

森那美汽車集團代表黃國斌則表示：「 我們相信憑藉小鵬汽車致力成為『智能汽車引領者』的願景，將能滿足香港消費者對高品質電動車的需求。 同時，我們亦會在第三季開設小鵬汽車旗艦店，引入最新純電 SUV 型號 G6 及旗艦純電動七人車 X9，為香港用家提供全面的新車銷售及可靠優越的售後服務。」

隨著小鵬汽車正式進軍香港，森那美汽車集團預告小鵬汽車旗下焦點車款將於5月中旬率先與一眾車迷見面，預計今年第三季度開始交付。

小鹏G9。（小鵬汽車）

小鵬汽車也宣佈其在澳門市場的計劃，公司將與澳門新康恒集團合作，為澳門車迷帶來小鵬G9, X9, G6及P7i等車型。左軚車款預計於今年5月啟動交付。

截至今早11時13分，小鵬報32.05元，飆7.4%。