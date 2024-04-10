惠譽降中國評級展望至負面　財政部稱遺憾　指地方政府正化解風險

評級機構惠譽將中國長期外幣發行人違約評級（IDR）展望從穩定調整為負面，並確認 IDR 為「A+」。內地財政部迅即作出回應稱，表示遺憾，又指出對方評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映內地財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。



惠譽指出內地公共財政前景風險增

惠譽表示，展望下調反映出中國公共財政前景面臨的風險正在增加。因為中國在從依賴房地產的增長模式，轉向政府認為更永續的增長模式過程，過程中面臨著更不確定的經濟前景。

惠譽預計，2024年中國GDP增長率將從2023年的5.2%放緩至4.5%，原因是房地產產業持續疲軟，以及房地產調整帶來的負面財富影響和營收成長略顯疲軟，導致家庭消費低迷。這些不利因素被財政刺激措施部分抵消，外部需求變得溫和支持。

財政部迅即作出回應，指出很遺憾看到惠譽調降中國主權信用評級展望，指前期曾與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法，但從結果看，惠譽主權信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。財政部強調，目前中國地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。

財政部指3%赤字率是適度合理

財政部負責人表示，長期看，保持適度的赤字規模，用好寶貴的債務資金，有利於擴大內需，支持經濟增長，最終有利於維護良好的主權信用。內地政府一直堅持統籌兼顧支持經濟發展、防範財政風險和實現財政可持續等多重目標，根據形勢變化，統籌需要與可能，科學合理安排赤字規模，保持赤字率在合理水平。2024年赤字率按3%安排，整體看是適度、合理的，有利於經濟穩增長，也能較好控制政府負債率，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

對於惠譽高度關注財政可持續性問題，從財政赤字、地方政府債務、融資平台債務等角度提出了風險上升的擔憂。財政部負責人指出，財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解融資平台隱性債務和清理政府拖欠企業帳款等，緩釋到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。按照「省負總責，市縣盡全力化債」的原則，各地立足自身努力，統籌各類資源，制定化債方案，逐項明確具體措施。經過各方面協同努力，地方債務風險得到整體緩解。地方政府法定債務本息兌付有效保障，隱性債務規模逐步下降；政府拖欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有所減少。總的看，目前中國地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。

下一步，財政部將會同有關方面不斷加強地方政府法定債務管理，進一步推動一攬子化債方案落地見效，嚴格違規違法舉債問題監督問責，著力構建防範化解隱性債務風險長效機制，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方政府債務風險。