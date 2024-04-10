滙豐全球投資峰會吸3500人明年再辦　祈耀年︰與會者重視香港地位

滙豐在香港一連三天舉辦的全球投資者峰會，今日﹙10日﹚結束，峰會邀請多名重磅級講者，包括前英國首相兼財政大臣白高敦、著名作家兼歷史學家 Niall Ferguson、香港金管局總裁余偉文等。滙豐行政總裁祈耀年表示，峰會吸引了共約3,500嘉賓參與，他們來自40個不同地區，不少為自從疫情前首次來港。而參與者反應也相當正面，有逾五千場雙邊會面，約70個演講者包括政府及監管機構高官，會場氣氛非常好。



仍然視香港為重要國際金融中心

祈耀年並預告，非常確定會再次舉辦峰會，目前正等待香港國際七人籃球賽明年具備的日期，預計滙豐也會大概在這個時間左右，再度舉辦峰會。

祈耀年表示，此次來參與峰會的人想過來了解香港，他們仍然視香港為重要國際金融中心，透過互聯互通機制提升與中國內地的連結。於此同時，幾乎所有與他有交談的人士，都認同中國市場存在巨大機遇。中國正進行結構性改革中，轉向更多依靠內需及高端工業等，他們不想錯過短期投資機會，去捕抓長期的利好。

滙豐在香港一連三天舉辦的全球投資者峰會，吸引不少重磅政商人士參與。﹙大會相片﹚

滙豐中港投資戰略方向沒有改變

另外，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建在峰會後見記者，他透露集團將於明年3月至4月再次舉辦全球投資峰會。是次峰會會議選址在香港，核心主題是網絡、連通和協作，而過去兩天在會議中談及的重要話題均與香港有關，而香港正在探索其新身份。隨着中國內地成為全球第二大財富管理市場，相信本港的國際金融中心地位會持續發揮效用，對本港前景有信心。

他又重申，滙豐在香港及內地的投資，以及戰略方向，一直沒有改變。內地經濟結構轉型面臨挑戰，或會影響經濟增長，包括在零售、內房及中小企等領域仍面對挑戰，惟不少當地企業及跨國企業的業務仍有良好增長，加上中國的外幣債務偏少，政府也推出一系列穩定經濟措施，對總體中國經濟環境有信心，但內房問題需時吸收庫存，以及等待信心回復。