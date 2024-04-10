太古︰繼續擔任港樂首席贊助　承諾未來3年捐出逾5000萬｜ESG

太古集團與香港管弦樂團（港樂）合作18年，太古宣布，由2024年4月起，太古將繼續擔任港樂的首席贊助，承諾未來3年向港樂捐出超過5,000萬元，為樂團史上最高金額的企業贊助。

太古稱，自2006年起，一直擔任港樂的首席贊助，全力支持樂團實現遠景，包括在藝術上精益求精、推廣古典音樂、提升港樂在香港及內地的文化參與，及鞏固香港的國際大都會美譽，而太古的重點是提升社區和青年的參與。

除了廣受歡迎的太古「港樂・星夜・交響曲」戶外音樂會，太古及港樂將推出全新項目 ─「太古人人樂賞」系列，邀請觀眾深入探索特選的管弦樂傑作，同時「太古社區音樂會」系列將會擴展以接觸更多觀眾，並營造共融環境，以確保有不同能力和需要的觀眾都能輕鬆愉快地享受音樂。 太古亦會支持其他社區計劃，包括在太古旗下場地舉行演出和向本地非牟利機構送贈門票，希望透過提供免費的表演，讓更多市民大眾有機會欣賞高水平的管弦樂演出。

太古主席白德利表示，太古和港樂的長久夥伴關係將邁向 21 周年里程碑。太古與港樂秉持相同理念，竭力將古典音樂帶入社區，特別是年輕的觀眾群。