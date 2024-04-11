中港股市跑輸外圍　多個國際品牌及國企據報有意私有化

在港上市多年的歐舒丹（973）日前據報將私有化，引發市場關注。外電報道稱，港股去年來跑輸其他主要環球股市，交易活動放緩導致銀行家們生意難做，但有一個領域卻熱鬧非凡，即上市公司的收購。有投行人士表示，收到了不少國際品牌及國企在港上市公司客戶，就私有化進行查詢，又預計未來數季將看多更多該類交易。這些公司私有化之後，在其他地方重新上市能夠獲得更高估值。



在其他地方重新上市能夠獲得更高估值

據《彭博》報道，中國的經濟困難以及與美國等競爭對手的緊張關係正在推動這一趨勢，因為這種緊張局勢直接流入香港股市，而香港股市對世界第二大經濟體的權重很大。 諮詢公司 Alvarez & Marsal 的董事總經理 Xuong Liu 表示，許多在香港上市的公司的交易價格低於歐洲和美國的價格，預計在 2024 年及以後會看到更多的私有化交易，而這僅僅是個開始。

他表示，過去香港因其與中國的聯繫及其巨大的增長潛力而吸引了全球企業，但情況不再如此，他們現在看到了其他交易所的更多價值，因為可以接觸到其他全球投資者。

外電報道稱，有投行人士表示，收到了不少國際品牌及國企在港上市公司客戶，對私有化的詢問，預計未來數季將看多更多該類交易。（資料圖片）

港股過去12個月是全球表現最差的主要股市

除了歐舒丹，彭博社早前報道，新秀麗（1910）也保留私有化可能，也考慮雙重上市。ESR（1821）也據報正就私有化徵求顧問意見。香港恒生指數是過去 12 個月全球表現最差的主要股票指數，下跌 16%，而標準普爾 500 指數則上漲 27%，富時 100 指數上漲約 2%。 日本日經225指數上漲超過40%。

法巴亞洲併購主管Richard Griffiths表示，收購香港一家公司並在其他地方重新上市是獲得更高估值的機會，在香港上市的國際品牌公司，對私有化交易的興趣尤其強烈，許多公司和私募股權公司正在尋找可能性。儘管市場仍有許多挑戰需要克服，但融資環球正變得更加穩定，而且已經見頂的利率也有了更清晰的路徑，這些因素讓競標者更有信心，這對併購至關重要。

瑞銀集團亞太區並購主管 Samson Lo 表示，就連在中國內地和香港上市的國有企業也在考慮將在香港上市的實體私有化。國有企業擁有現金，融資條件有所改善，估值較低，因此現在是他們尋求私有化交易的好時機。例如，中國醫藥早前表示，計劃將在香港上市的中國中藥（0570）私有化。

他表示，收到了更多在香港的客戶對私有化的詢問，未來幾個季度可能會繼續看到更多此類交易。