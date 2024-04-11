亞開行升今年內地經濟增長預測至4.8%　憂內房市道致明年增長失速

亞洲開發銀行（ADB）發表報告，預測今年中國經濟增長4.8%，高於該行12月時預測的4.5%，但低於去年增長5.2%。由於房地產市場疲軟及國內消費增長減弱，預計明年中國經濟將失去更多動力，明年增長將放緩至4.5%。



亞開行表示，由於部分經濟體內需穩健，抵消中國房地產拖累下的經濟放緩的影響，將今年亞洲發展中經濟體的經濟增長預測上調至4.9%，略高於去年12月預測的4.8%，但低於去年增長5%；並預計明年增長4.9%。

中東局勢或再次推高通脹

亞開行警告，包括中東地區在內的地緣政治緊張局勢帶來持續性挑戰，可能會擾亂供應鏈並再次推高通脹。而由於持續的房地產危機和其他挑戰使中國無法實現經濟強勁復甦，該國仍然給地區經濟增長前景帶來拖累。

該行又稱，外部環境存在不確定性，但亞洲發展中國家今年的增長仍將保持強勁，預期大多數經濟體加息周期的結束，以及半導體周期回升帶來的商品出口持續復甦，將支持經濟增長。

對於惠譽昨日將中國評級展望由「穩定」調低至「負面」，亞開行認為，這可能影響投資者信心，並帶來更多的問題，這些問題在房地產行業已經很明顯。

亞開行預計，今年亞洲發展中國家的通脹率將由去年的3.3%放緩至3.2%，並在明年進一步降至3%。