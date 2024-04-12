內房危機｜萬科股價挫4%　遭標普降評級至垃圾級　展望維持負面

國際評級機構標普將內房股萬科（2202）評級由「BBB+」下調至「BB+」，因其競爭地位減弱和槓桿率飆升，展望則維持負面。進入「垃圾級」或稱「非投資級」。穆迪和惠譽早前已將萬科評級下調至「垃圾級」。

萬科股價受壓，最新報3.97元，跌4.1%。



標普預期，萬科的銷售和利潤率疲軟，加上土地收購放緩，將削弱公司的競爭地位。在2024至2025年預期萬科槓桿率將維持在5.2倍至5.4倍的高企。

不過標普相信，萬科將擁有充足的流動性來應對2024年的債務到期問題，主要流動性來源將包括可動用現金、正經營現金流、自銀行渠道新增的商業房地產貸款，以及資產處置收益。 此外，該行預計萬科將與境內外銀行保持牢固的關係。

標普將萬科的長期發行人信用評級從「BBB+」下調至「BB+」，並將其子公司萬科（香港）長期發行人信用評級從「BBB」下調至「BB+」，又將萬科香港優先無抵押票據的發行評級從「BBB」下調至「BB」。

標普指，對萬科的負面展望反映了其預期，即在行業長期低迷的情況下，萬科的合約銷售額可能在未來 12 個月進一步下降。 如果萬科未能執行其資產處置計劃，其財務狀況也可能會惡化。