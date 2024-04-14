伊朗攻擊以色列本土期間　比特幣曾急瀉6000美元

撰文：黃捷
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中東戰雲密布，幣市亦起波瀾。在伊朗對以色列發動了攻擊期間，比特幣曾急瀉8%或逾6,000美元，見61,872美元。

目前，比特幣跌勢略為喘定，現報63,762美元，挫近4%。

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