小米SU 7與Taycan酷似？　保時捷中國總裁稱好設計總是心有靈犀

小米（1810）首款電動車SU 7推出後引起熱議。小米創辦人雷軍更從去年12月起，多次點名保時捷Taycan Turbo為SU 7比較對象。保時捷中國總裁柯時邁（Michael Kirsch）出席第四屆中國國際消費品博覽會時指出﹕「對於小米SU7和保時捷的相似之處，我認為或許好的設計總是心有靈犀。」



保時捷於2015年在車展中展示Taycan系列概念，於2019年正式生產，為保時捷首款純電動車。以內地市場售價計算，Taycan入場價為156.8萬元人民幣，Taycan Turbo定價接近200萬元人民幣。至於SU 7 Ｍax版入場費29.99萬元人民幣，標準版為21.59萬元人民幣。

柯時邁又表示保時捷期待與那些願意遵守相同，或更高標準的企業進行公平﹑公正﹑誠實及合法的良性競爭。他亦指出公司對電動車產品更加重視操控及性能而感到高興，消費者亦可以對車輛代步以外，有更多維度理解。他指出公司是純正的跑車品牌，一直強調標誌性的性能，是系統化研究成果，非單一維度產品表現。