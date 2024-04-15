證監勒令天韵國際停牌　懷疑公司捏造3400萬元轉賬　圖誤導股東等

證監會表示，已根據《在證券市場上市規則》指示聯交所，自今日﹙15日﹚上午9時正起，暫停天韵國際(6836)股份交易。

證監會的行動源於一項針對天韵據稱其某家內地附屬公司於2021年12月所執行的宣稱3,400萬元(人民幣‧下同)轉賬而展開的調查。2022年3月，天韵當時的核數師羅兵咸永道在對天韵進行年度審計時發現異常情況，揭發天韵內地附屬公司某一個銀行賬戶的公司內部財務紀錄與羅兵咸永道獨立地取得的真實銀行賬戶結餘存在重大差異。在2022年4月至10月期間，天韵刊發了多份公告，以披露此事及其獨立法證會計師的法證調查的結果。天韵聲稱造成有關差異的原因，是該內地附屬公司的一名行政人員在天韵高級管理層不知情之下執行了3400萬元的未經授權轉賬。

然而，證監會的調查卻發現，所據稱的3400萬元轉賬從未發生。令證監會極度關注天韵是否捏造了所據稱的3400萬元轉賬，藉此掩飾其當時核數師所識別到的異常情況，以及誤導其股東、核數師、法證會計師和監管機構。

證監會查證天韵及該公司的其他主要營運附屬公司在2019年12月31日至2022年6月30日期間的銀行賬戶結餘，並進一步發現天韵向證監會提供的其他銀行結餘與證監會獨立地從天韵的銀行取得的結餘之間存在差異。下落不明的資金涉額龐大，由4.338億至5.637億元不等，相當於天韵於過去4年公布的財務業績中逾90%的現金及銀行結餘和逾45%的資產淨值。

上述情況引起證監會嚴重關注，包括在天韵公布的財務業績中所披露的財務資料的準確性；天韵管理層，包括主席楊自遠、執行董事孫興宇及財務總監孫磊的誠信；天韵的內部監控和會計制度的可靠度；天韵保障其資產和持續向市場妥善提供資訊的能力。

為保障股東利益，證監會要求天韵立即採取多項行動，以解決所關注的問題。行動包括暫停涉事各方人員的職務；承諾委聘信譽良好的獨立顧問調查有關事項及檢視內部監控措施；承諾重組天韵的董事會，並會顧及到證監會的關注事項及獨立顧問將進行的調查的結果，以確保其管理層的誠信；委聘一名獨立管理人實施額外的監控程序，以保護天韵的資產；在等候委聘獨立管理人的期間採取臨時措施，以保護該公司的資產；刊發一份公告，以向股東披露證監會所關注的問題及天韵為解決證監會所關注的問題而採取的措施的詳情。

由於天韵未能以令人滿意的方式解決證監會所關注的問題，尤其是未能按要求作出承諾令證監會信納及未能委聘一名信譽良好的香港獨立顧問以保護天韵的資產，故證監會在上周五(12日)向聯交所發出通知，指示它暫停天韵股份的交易。

證監會認為，為了維持公平有序的市場和保障投資大眾的利益，暫停天韵股份的交易是可取的做法。證監會的調查仍在進行中。